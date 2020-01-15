Соболев не полетел на сбор "Крыльев Советов". Им интересуются "Динамо" и "Рубин"

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев не полетел с клубом на учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют московское "Динамо" и казанский "Рубин". Ближе к покупке игрока в данный момент находятся москвичи.

В нынешнем сезоне 22-летний Соболев провел за "Крылья Советов" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с самарским клубом действует до 31 декабря 2021 года.

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