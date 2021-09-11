Соболев не поможет "Спартаку" в матче с ЦСКА

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Соболев не поможет "Спартаку" в матче с ЦСКА

Фото: инстаграм Александра Соболева/Автор неизвестен

Нападающий "Спартака" Александр Соболев не сыграет в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

Форвард получил четвертую желтую карточку в нынешнем сезоне в матче 7-го тура с "Химками" и заработал одноматчевую дисквалификацию.

В этом сезоне 24-летний Соболев провел семь матчей и забил один гол.

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 20 сентября.

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