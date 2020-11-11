Соболев не понимает, почему "Динамо" Барнаул получило компенсацию за его переход в "Спартак"
Форвард "Спартака" Александр Соболев высказался о получении барнаульским "Динамо" компенсации за его переход в московский клуб.
"Динамо" бесплатно не отпускало меня, а у "Томи" не было денег. Тогда мои родители собрали 200 тысяч, чтобы заплатить "Динамо". Зарплата в Томске была 13 тысяч рублей.
Я вообще хотел поднять тему компенсаций. Вот я сейчас стал игроком "Спартака". "Динамо Барнаул" получило за этот трансфер условно 20 миллионов рублей. А за что? Все соревнования, бутсы, мячи, аренду зала - все оплачивали родители. За что они получили деньги? За то, что меня воспитали? Но кто меня воспитал? Меня воспитали тренер и родители. За это им огромное спасибо. Единственное, за что городу спасибо - они предоставляли искусственное поле, которое там постелили. За что еще?
Сейчас мне звонит мой детский тренер и просит выслать им мячи. Также в детстве мячи высылали Яркин, Щербаков, Старков - ребята, которые в свое время там играли. Еще раз говорю аренду залов, экипировку, игровую форму, бутсы - все это оплачивали родители. Соревнования, проживание, питание, поезд, самолет - тоже родители. Однажды у родителей одного парня не было денег - и все скидывались, чтобы ему оплатить поездку в Новороссийск на турнир. Это стоило примерно 30 тысяч.
Такие клубы, как "Спартак" и "Краснодар" создают для детей условия. А какие условия создавало и создает "Динамо" Барнаул? - заявил Соболев.
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