Соболев необычным способом забил пенальти на тренировке сборной России

Теги россияалександр соболевмаринато гильерме

Соболев необычным способом забил пенальти на тренировке сборной России

Пресс-служба сборной России показала в инстаграме забавный инцидент с тренировки национальной команды.

Нападающий Александр Соболев необычно реализовал пенальти - сначала он кинул в сторону ворот Гильерме свою бутсу, а пока вратарь отвлёкся, покатил мяч в угол.

Напомним, что в среду россияне проведут решающий матч Лиги Наций - на выезде против Сербии. В случае победы команда Станислава Черчесова выиграет группу и получит путёвку в дивизион А.

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