Соболев: "Нравится, как играет Ибрагимович"

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев признался, что ему импонирует стиль игры шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

"Меня часто сравнивают с Дзюбой. Но мне нравится, как играет Златан. Подмечаю ли что-то у Ибрагимовича? Если будет такой момент, когда можно будет пробить пяткой, я пробью как Златан. Тогда, конечно, посвящу гол Ибрагимовичу", - сказал Соболев.

Напомним, что игрок "Крыльев" является одним из двух лучших бомбардиров текущего розыгрыша РПЛ. В его активе 10 голов в 12 матчах. Столько же на счету Эльдора Шомуродова из "Ростова".

Не пропустите: "Штутгарт" и ЦСКА пытались купить одного из лучших бомбардиров РПЛ. | http://soccernews.ru