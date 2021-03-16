Соболев объяснил, почему так много спорит с судьями
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев высказался о судействе в РПЛ.
"Согласен с вами - много спорю с арбитрами. Причём перед каждым матчем говорю самому себе: "Хватит. Молчи, не разговаривай с судьями". Но на поле, особенно когда мы проигрываем, у меня ощущение, что все решения принимаются против нас, и начинаю спорить. Потом смотрю на себя и думаю: "Что ты делаешь? Зачем?". Не могу сдержаться, хотя пытаюсь. После каких-то игр подхожу к рефери и извиняюсь. Ну вот такой вот я", - заявил Соболев.
24-летний форвард в текущем сезоне забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 17 матчах.
По итогам 22 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Зенита" - 4 очка.
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