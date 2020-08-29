Соболев оценил шансы "Спартака" выиграть РПЛ в этом сезоне

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Соболев оценил шансы "Спартака" выиграть РПЛ в этом сезоне

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев высказался о том, есть ли у его команды шансы стать чемпионом России в сезоне 2020/21.

"Я верю в чемпионство. Почему нет? Мы ещё ни одной игры не проиграли, идём хорошо. Я считаю, что у нас есть все шансы. "Зенит"? Возможно, у них более сильные футболисты индивидуально, но побеждает команда. Здесь не только в мастерстве дело, тут дело во многом: в духе команды, сплочённости. Много факторов для того, чтобы команда стала чемпионом. У нас отличный коллектив, команда, отличный тренер. У нас есть все шансы", - сказал Соболев.

"Спартак" в пяти стартовых турах набрал 11 очков, одержав три победы и дважды сыграв вничью.

В РПЛ лидирует "Зенит", однако "красно-белые" отстают от них всего на 1 балл.

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