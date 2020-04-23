Соболев описал "Спартак" тремя словами

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в интервью клубному ютуб-каналу охарактеризовал "красно-белых" тремя словами.

"Болельщики, великий, топ", - перечислил форвард, выступающий за "народную команду" на правах аренды.

Напомним, что "Спартак" позаимствовал Соболева у "Крыльев Советов" до конца сезона с правом последующего выкупа.

В активе 23-летнего футболиста 4 сыгранных матча и 2 ассиста.

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