Соболев опубликовал прощальное письмо после перехода из "Крыльев Советов" в "Спартак"
Новичок московского "Спартака" Александр Соболев попрощался со своим бывшим клубом "Крыльями Советов".
"Два года - много или мало? Это определяют воспоминания. В моём случае - однозначно много. За это время я привязался к крутой Самаре: великолепная набережная, исторический центр, Волга! Я стал частью "Крыльев", пропитался историей команды. Было всякое. И победы, и поражения, куда без них? Но спасибо болельщикам, которые всегда были рядом и поддерживали. Не просто так говорят, что здесь отличные болельщики - убедился лично.
Пришло время двигаться дальше. Я горд, что был частью "Крыльев Советов", клуба с богатой историей и отличными болельщиками. Большое спасибо всем, кто был рядом всё это время - болельщикам, одноклубникам, тренерскому штабу, руководству и сотрудникам клуба! Буду скучать! Самара навсегда в моём сердце", - написал футболист в инстаграме.
Два года — много или мало? Это определяют воспоминания. В моем случае — однозначно много. За это время я привязался к крутой Самаре: великолепная набережная, исторический центр, Волга! Я стал частью "Крыльев", пропитался историей команды. Было всякое. И победы, и поражения, куда без них? Но спасибо болельщиком, которые всегда были рядом и поддерживали. Не просто так говорят, что здесь отличные болельщики — убедился лично. Пришло время двигаться дальше. Я горд, что был частью "Крыльев Советов", клуба с богатой историей и отличными болельщиками. Большое спасибо всем, кто был рядом все это время — болельщикам, одноклубникам, тренерскому штабу, руководству и сотрудникам клуба! Буду скучать! Самара навсегда в моем сердце❤
Стоит отметить, что Соболев ещё может вернуться в "Крылья", если по окончании срока аренды "Спартак" откажется от его выкупа.
22-летний нападающий выступал за самарский клуб с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и 3 ассиста.
Не пропустите: Уткин: "Цорн - плохой спортдиректор". | http://soccernews.ru
главное
-
Официально: "Барселона" купила "нового Криштиану Роналду"
-
"Атлетико" объявил о возвращении Карраско
-
Официально: "Арсенал" взял в аренду защитника "Саутгемптона"
-
Нынешняя статистика Неймара достойна Золотого Мяча! Но есть одно "но" - бразилец играет во Франции
-
"Тоттенхэм" рассчитывает до конца дня подписать Бэйла
Лента новостей
-
Сёмин заблокировал переход Алексея Миранчука в "Милан"
-
Черчесов прокомментировал трансферы Смолова, Соболева, Комличенко и Кудряшова
-
Официально: "Барселона" купила "нового Криштиану Роналду"
-
"Атлетико" объявил о возвращении Карраско
-
"Краснодар" отклонил предложение "Рубина" по своему воспитаннику
-
Кокорин вылетел на сбор "Зенита-2"
-
"Саутгемптон" не отпустил своего лучшего бомбардира в "Манчестер Юнайтед"
-
"Аталанта" подписала хавбека, отказавшего летом "Спартаку"
-
Официально: "Арсенал" взял в аренду защитника "Саутгемптона"
-
Нынешняя статистика Неймара достойна Золотого Мяча! Но есть одно "но" - бразилец играет во Франции
-
Соболев опубликовал прощальное письмо после перехода из "Крыльев Советов" в "Спартак"
-
Мещеряков: "Отсутствие опции обязательного выкупа в арендном соглашении Смолова - это жёсткая позиция "Локомотива"
-
Бруну Фернандеш выбрал игровой номер в "Манчестер Юнайтед"
-
Пападопулос прокомментировал слухи о переходе в "Динамо"
-
"Тоттенхэм" рассчитывает до конца дня подписать Бэйла
-
Алексей Миранчук не покинет "Локомотив" зимой
-
"Борнмут" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" об аренде нападающего
-
Месси намерен ежегодно продлевать контракт с "Барселоной" на один сезон
-
Уткин: "Цорн - плохой спортдиректор"
-
"Барселона" согласовала покупку бразильского таланта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15