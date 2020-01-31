Соболев опубликовал прощальное письмо после перехода из "Крыльев Советов" в "Спартак"

Новичок московского "Спартака" Александр Соболев попрощался со своим бывшим клубом "Крыльями Советов".

"Два года - много или мало? Это определяют воспоминания. В моём случае - однозначно много. За это время я привязался к крутой Самаре: великолепная набережная, исторический центр, Волга! Я стал частью "Крыльев", пропитался историей команды. Было всякое. И победы, и поражения, куда без них? Но спасибо болельщикам, которые всегда были рядом и поддерживали. Не просто так говорят, что здесь отличные болельщики - убедился лично.

Пришло время двигаться дальше. Я горд, что был частью "Крыльев Советов", клуба с богатой историей и отличными болельщиками. Большое спасибо всем, кто был рядом всё это время - болельщикам, одноклубникам, тренерскому штабу, руководству и сотрудникам клуба! Буду скучать! Самара навсегда в моём сердце", - написал футболист в инстаграме.

Стоит отметить, что Соболев ещё может вернуться в "Крылья", если по окончании срока аренды "Спартак" откажется от его выкупа.

22-летний нападающий выступал за самарский клуб с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и 3 ассиста.

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