Соболев опубликовал трогательный пост, посвящённый умершей маме

Теги спартак москваалександр соболев

Соболев опубликовал трогательный пост, посвящённый умершей маме

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев опубликовал в инстаграме пост в память о своей маме.

"Мамуля. Я исполню твою мечту. Я буду сильным, обещаю. Спасибо всем за поддержку, команде, руководству, болельщикам. Я вас всех люблю", - написал футболист.

Напомним, что мама Соболева умерла 1 августа от сердечного приступа.

Во время вчерашнего матча против "Сочи" (2:2) форвард "красно-белых" забил гол и посвятил взятие ворот матери.

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