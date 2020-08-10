Соболев опубликовал трогательный пост, посвящённый умершей маме

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев опубликовал в инстаграме пост в память о своей маме.

"Мамуля. Я исполню твою мечту. Я буду сильным, обещаю. Спасибо всем за поддержку, команде, руководству, болельщикам. Я вас всех люблю", - написал футболист.

Напомним, что мама Соболева умерла 1 августа от сердечного приступа.

Во время вчерашнего матча против "Сочи" (2:2) форвард "красно-белых" забил гол и посвятил взятие ворот матери.

Не пропустите: Прядкин: "Не могу представить РПЛ без "Спартака". | http://soccernews.ru