Соболев отметил годовщину перехода в "Спартак" песней МакSим (видео)

Форвард "Спартака" Александр Соболев отметил годовщину перехода в московский клуб. Ровно год назад нападающий был арендован у "Крыльев Советов". 18 мая 2020 года "красно-белые" выкупили трансфер футболиста.

На командном ужине Соболев выступил с песенным номером в честь годовщины выступления за клуб. Он выбрал хит певицы МакSим "Знаешь ли ты", которая является одной из самых известных кричалок фанатов.

"Один год в "Спартаке"! Выступление Саши Соболева на командном ужине", — написала пресс-служба московского клуба на странице в Твиттере.

Один год в «Спартаке»! Выступление Саши Соболева на командном ужине pic.twitter.com/fpF4OxD16E — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 1, 2021