Соболев отметил годовщину перехода в "Спартак" песней МакSим (видео)

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Соболев отметил годовщину перехода в "Спартак" песней МакSим (видео)Форвард "Спартака" Александр Соболев отметил годовщину перехода в московский клуб. Ровно год назад нападающий был арендован у "Крыльев Советов". 18 мая 2020 года "красно-белые" выкупили трансфер футболиста.

На командном ужине Соболев выступил с песенным номером в честь годовщины выступления за клуб. Он выбрал хит певицы МакSим "Знаешь ли ты", которая является одной из самых известных кричалок фанатов.

"Один год в "Спартаке"! Выступление Саши Соболева на командном ужине", — написала пресс-служба московского клуба на странице в Твиттере.

В нынешнем сезоне РПЛ Соболев принял участие в 12 матчах, забил 5 мячей и сделал одну результативную передачу.

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