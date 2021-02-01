Соболев отметил годовщину перехода в "Спартак" песней МакSим (видео)
Форвард "Спартака" Александр Соболев отметил годовщину перехода в московский клуб. Ровно год назад нападающий был арендован у "Крыльев Советов". 18 мая 2020 года "красно-белые" выкупили трансфер футболиста.
На командном ужине Соболев выступил с песенным номером в честь годовщины выступления за клуб. Он выбрал хит певицы МакSим "Знаешь ли ты", которая является одной из самых известных кричалок фанатов.
"Один год в "Спартаке"! Выступление Саши Соболева на командном ужине", — написала пресс-служба московского клуба на странице в Твиттере.
Один год в «Спартаке»! Выступление Саши Соболева на командном ужине pic.twitter.com/fpF4OxD16E— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 1, 2021
В нынешнем сезоне РПЛ Соболев принял участие в 12 матчах, забил 5 мячей и сделал одну результативную передачу.
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