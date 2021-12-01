Соболев отреагировал на информацию, что он "сливает" Виторию

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Соболев отреагировал на информацию, что он "сливает" Виторию

Фото: инстаграм Александра Соболева/Автор неизвестен

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев прокомментировал информацию о том, что он "сливает" главного тренера "красно-белых" Руя Виторию.

"У каждого тренера есть свои особенности. Мы стараемся выполнять все установки Витории, верим в его идеи. Тренировки у него интересные. Кстати, до меня доходили слухи, якобы Соболев сливает тренера. Я вас умоляю – как это можно сделать? Бежишь один в один и специально бьешь мимо? Опять же, это пишут люди, которые хотят похайпиться на неудачах "Спартака". Это полный бред", – приводит слова Соболева "Российская газета".

В нынешнем сезоне 24-летний Соболев провел за "Спартак" 22 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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