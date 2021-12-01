Соболев отреагировал на информацию, что он "сливает" Виторию
Фото: инстаграм Александра Соболева/Автор неизвестен
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев прокомментировал информацию о том, что он "сливает" главного тренера "красно-белых" Руя Виторию.
"У каждого тренера есть свои особенности. Мы стараемся выполнять все установки Витории, верим в его идеи. Тренировки у него интересные. Кстати, до меня доходили слухи, якобы Соболев сливает тренера. Я вас умоляю – как это можно сделать? Бежишь один в один и специально бьешь мимо? Опять же, это пишут люди, которые хотят похайпиться на неудачах "Спартака". Это полный бред", – приводит слова Соболева "Российская газета".
В нынешнем сезоне 24-летний Соболев провел за "Спартак" 22 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
Не пропустите: "Спартак" поспорит с "Локомотивом" за вратаря "Факела". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Барселона" надолго теряет Роберто
-
Ибрагимович посоветовал Мбаппе перейти в другой клуб
-
Это’О предположил, кто будет величайшим футболистом в следующие 10-15 лет
-
На футболиста "Арсенала" напали грабители, но он сумел отбиться
-
Соболев отреагировал на информацию, что он "сливает" Виторию
-
1
Ибрагимович сделал выбор между Месси и Роналду
-
Ибрагимович высказался о вручении "Золотого мяча" Месси
-
Канчельскис получил угрозы физической расправы от неизвестных
-
Ибрагимович рассказал о несостоявшемся переходе в "Наполи"
-
2
Роналду отреагировал на "Золотой мяч" Месси
-
"Барселона" предложила Коутиньо английским топ-клубам
-
Главред France Football высказался о возможном вручении Левандовскому "Золотого мяча" за 2020 год
-
Месси заступился за свою жену на церемонии вручения "Золотого мяча"
-
2
Главред France Football рассказал, кого он выбрал в голосовании за "Золотой мяч"
-
Месси получил красивый подарок от спонсора после завоевания "Золотого мяча" (фото)
-
Канте признан лучшим центральным полузащитником мира по версии ESPN
-
Левандовски знал, что не получит "Золотой мяч"
-
"Аталанта" продлила контракт с Гасперини
-
Недвед высказался об обвинениях "Ювентуса" в финансовых махинациях
-
Это’О высказался о вручении "Золотого мяча" Месси