Соболев отреагировал на критику из-за частых падений на поле
Фото сайт РПЛ
Форвард московского "Спартака" Александр Соболев ответил на обвинения в том, что он по поводу и без падает во время матчей.
"Не знаю. Все говорят, что я падаю. Падает любой футболист. Просто когда падает высокий игрок, это бросается в глаза. Я же не падаю просто так: сейчас есть VAR, он всё отслеживает. Просто так никто ничего не свистнет. Бывают моменты, когда толкают в спину или бьют человека по ноге. На видеотрансляции смотришь и думаешь: ничего нет, ударили, но несильно. А вживую это больно.
Сейчас стараюсь жёстче стоять на ногах. Прислушался к Романцеву. На то, что меня называют дельфином, вообще не обращаю внимания. Пусть называют как хотят", - сказал нападающий "красно-белых".
В текущем сезоне Соболев сыграл за "Спартак" 20 матчей, забил 13 голов и сделал 3 ассиста.
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