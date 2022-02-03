Соболев ответил, когда перестанет симулировать

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Форвард московского "Спартака" Александр Соболев признался, что продолжит придерживаться практики симуляций на поле.

"Когда перестану нырять? Никогда", - сказал 24-летний футболист в интервью "СЭ".

В текущем сезоне Соболев сыграл за "Спартак" 23 матча, забил 8 голов и сделал 4 ассиста. Он выступает за "красно-белых" с января 2020 года.

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