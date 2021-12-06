Соболев ответил на обвинения в симуляции
Фото твиттер "Спартака"
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев высказался по поводу критики в свой адрес за симуляции.
"Конечно, прислушиваюсь к мнению таких людей, как Романцев. Но когда говорит какой-то эксперт, который футбол видел только по телевизору - это смешно. Вот почему перестал читать СМИ и смотреть футбольные программы.
В последний раз смотрел, наверное, в Томске. Мне было интересно, что про меня скажут и всё такое. Сейчас какую-нибудь игру включил, закончилась она – выключил", - цитирует футболиста "Российская газета".
В текущем сезоне Соболев сыграл за "Спартак" 23 матча, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: Соболев высказался о давлении в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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