Соболев перешёл в "Спартак", несмотря на более выгодные условия в "Крыльях Советов"

Нападающий "Спартака" Александр Соболев мог заработать больше, если бы продолжил выступать за "Крылья Советов".

"Сразу несколько клубов интересовались Соболевым, мы, в свою очередь, очень хотели сохранить Александра в команде и тоже сделали ему достойное предложение на значительно более выгодных условиях. Но он принял своё решение, мы с уважением относимся к его выбору и желаем ему успехов в футбольной карьере", - сказал председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов.

"Спартак" на прошлой неделе арендовал 22-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.

В первой части сезона в составе "Крыльев Советов" Соболев забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.

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