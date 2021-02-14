Соболев подарил протез больному ребенку

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Соболев подарил протез больному ребенкуФорвард "Спартака" Александр Соболев помог маленькой Ксении Стебуновой. Футболист купил за 238 тысяч рублей протез предплечья, сообщает пресс-служба фонда "Спартак — детям".

Семилетней Ксении был поставлен диагноз: врожденная аномалия развития верхней конечности. Аплазия левой кисти. Протез ей был необходим.

Кроме того, Соболев записал видеообращение со словами поддержки для ребенка.

"Ксюша, привет! Я узнал, что ты моя землячка и решил поддержать тебя — подарить тебе протез. Пусть с новым протезом начнется новая жизнь, полная счастливых моментов. Я жду тебя на нашем домашнем стадионе. Надеюсь, мы с тобой скоро увидимся и пообщаемся".

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