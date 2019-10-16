Соболев поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную России
Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев высказался о дебютном вызове в сборную России.
"Все прошло хорошо. Приняли отлично, настроение позитивное. Со всеми немного пообщался. Поиграл с Ионовым, Луневым, Джанаевым в FIFA. С Черчесовым тоже разговаривал. Он спросил у меня о готовности сыграть и настрое.
Это мой первый вызов в сборную, поэтому я не рассчитывал, что выйду на поле. Нужно много работать, чтобы в следующий раз мне дали сыграть", - заявил Соболев.
В текущем сезоне Соболев провел 13 игр, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8