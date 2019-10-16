Соболев поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную России

Теги крылья советовалександр соболевроссия

Соболев поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную России

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев высказался о дебютном вызове в сборную России.

"Все прошло хорошо. Приняли отлично, настроение позитивное. Со всеми немного пообщался. Поиграл с Ионовым, Луневым, Джанаевым в FIFA. С Черчесовым тоже разговаривал. Он спросил у меня о готовности сыграть и настрое.

Это мой первый вызов в сборную, поэтому я не рассчитывал, что выйду на поле. Нужно много работать, чтобы в следующий раз мне дали сыграть", - заявил Соболев.

В текущем сезоне Соболев провел 13 игр, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста.

Читайте также: Соболев: "Нравится, как играет Ибрагимович". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" рассматривает кандидатуру польского тренера

"Динамо" рассматривает кандидатуру польского тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов