Соболев поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную России

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев высказался о дебютном вызове в сборную России.

"Все прошло хорошо. Приняли отлично, настроение позитивное. Со всеми немного пообщался. Поиграл с Ионовым, Луневым, Джанаевым в FIFA. С Черчесовым тоже разговаривал. Он спросил у меня о готовности сыграть и настрое.

Это мой первый вызов в сборную, поэтому я не рассчитывал, что выйду на поле. Нужно много работать, чтобы в следующий раз мне дали сыграть", - заявил Соболев.

В текущем сезоне Соболев провел 13 игр, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста.

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