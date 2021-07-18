Соболев поделился мнением о предпочтительном сопернике в квалификации к Лиге чемпионов

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Соболев поделился мнением о предпочтительном сопернике в квалификации к Лиге чемпионовФото: инстаграм Соболева/Автор неизвестен

Форвард московского "Спартака" Александр Соболев высказался о желаемом сопернике в квалификации к Лиге чемпионов.

– Завтра жеребьевка Лиги чемпионов. Потенциальные соперники – победитель пары "Селтик" – "Мидтьюлланд", "Бенфика", "Монако". С кем хотелось бы сыграть или, может быть, хотелось бы избежать какого-то соперника?

– Да не знаю. Конечно, если так говорить, то "Монако" и "Бенфика" – это два сильных соперника. Да, в принципе, и "Селтик" сильный, и "Мидтьюлланд" сильный.

Если честно, мне без разницы. Просто очень хочу сыграть в Лиге чемпионов, не играл там и хочу попробовать свои силы, – сказал Соболев "Матч ТВ".

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