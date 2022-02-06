Соболев поделился мнением о результатах "Спартака" в товарищеских матчах
Фото: инстаграм Соболева\Автор неизвестен
Форвард московского "Спартака" Александр Соболев прокомментировал ничью с "Джохором" (1:1) в товарищеском матче, а также поделился мнением о результатах команды в подобных встречах.
– Забил гол, однако сборы не показательны. Я еще не полностью готов, процентов на 70, мы тренируемся в зале, идет тяжелая работа, мы много бегаем.
Не могу сказать, что доволен своей игрой. Если объективно, то могу играть лучше. Мы сейчас под нагрузками, тяжело играть. На результат смотреть не стоит, а в этой игре можно поставить плюсик себе.
– Три матча – три ничьих. Такие результаты злят или это нормально?
– Конечно, хочется побеждать в каждой игре. Но пока мы под нагрузками, и на результаты смотреть не стоит. Давайте победы оставим на сезон, – сказал Соболев.
Также не пропустите: Отец Холанда уже давно составляет ежедневный план для сына в "Реале". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Араухо не хочет уходить из "Барселоны"
-
Тиль возглавил бомбардирскую гонку в Нидерландах. Он принадлежит "Спартаку"
-
"Ливерпуль" обыграл "Кардифф" в Кубке Англии
-
"Аталанта" сенсационно проиграла "Кальяри" в Серии А
-
Тома Менье сравнил Мбаппе с Холандом
-
Президент УЕФА высказался о финансовом фэйр-плей
-
Соболев поделился мнением о результатах "Спартака" в товарищеских матчах
-
"Ювентус" хочет подписать Дембеле свободным агентом
-
Ройс дал совет Холанду по поводу его будущего
-
Гави отклонил первое предложение "Барселоны" о новом контракте
-
Сауль может вернуться в "Атлетико"
-
Стало известно, почему Зюле отказался продлевать контракт с "Баварией"
-
Отец Холанда уже давно составляет ежедневный план для сына в "Реале"
-
Тедеско прокомментировал поражение от "Баварии"
-
Клопп высказался о Мане и Салахе
-
Фелипе может остаться в "Атлетико" еще на два года
-
Президент "Баварии" высказался о Холанде в мюнхенском клубе
-
Хави одержим трансфером Кунде в "Барселону"
-
Кейн в восторге от Конте
-
Нагельсманн прокомментировал победу над "Лейпцигом" Тедеско