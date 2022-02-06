Соболев поделился мнением о результатах "Спартака" в товарищеских матчах

Фото: инстаграм Соболева\Автор неизвестен

Форвард московского "Спартака" Александр Соболев прокомментировал ничью с "Джохором" (1:1) в товарищеском матче, а также поделился мнением о результатах команды в подобных встречах.

– Забил гол, однако сборы не показательны. Я еще не полностью готов, процентов на 70, мы тренируемся в зале, идет тяжелая работа, мы много бегаем.

Не могу сказать, что доволен своей игрой. Если объективно, то могу играть лучше. Мы сейчас под нагрузками, тяжело играть. На результат смотреть не стоит, а в этой игре можно поставить плюсик себе.

– Три матча – три ничьих. Такие результаты злят или это нормально?

– Конечно, хочется побеждать в каждой игре. Но пока мы под нагрузками, и на результаты смотреть не стоит. Давайте победы оставим на сезон, – сказал Соболев.

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