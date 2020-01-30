Соболев поделился мнением о "Спартаке"
Новичок московского "Спартака" Александр Соболев поделился эмоциями после перехода в столичный клуб.
"Ещё не до конца верю в то, что это происходит со мной, что я перешёл в "Спартак". Выйти на поле, сыграть в футболке с ромбом на груди - большая честь и ответственность. Более титулованной и популярной команды в России просто нет. Сколько раз играл на "Открытие" - всегда поражался поддержке "Спартака", тому, как фанаты заряжали своих футболистов. Теперь мы будем на одной красно-белой стороне!
Впереди много работы, чтобы заслужить уважение болельщиков, оправдать доверие руководства и тренеров. Никогда не получал столько сообщений от болельщиков со словами поддержки. Это очень приятно и сильная мотивация! Вперёд, "Спартак", - написал 22-летний нападающий в инстаграме.
Ещё не до конца верю в то, что это происходит со мной, что я перешел в «Спартак». Выйти на поле, сыграть в футболке с ромбом на груди — большая честь и ответственность. Более титулованной и популярной команды в России просто нет. Сколько раз играл на «Открытие» — всегда поражался поддержке «Спартака», тому, как фанаты заряжали своих футболистов. Теперь мы будем на одной красно-белой стороне! Впереди много работы, чтобы заслужить уважение болельщиков, оправдать доверие руководства и тренеров. Никогда не получал столько сообщений от болельщиков со словами поддержки. Это очень приятно и сильная мотивация! Вперед, «Спартак»⚪
Напомним, что "Спартак" арендовал Соболева до конца сезона за 500 тысяч евро с правом выкупа за 4,5 миллиона. За "красно-белых" форвард будет выступать под 77-м номером.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
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|18
|15