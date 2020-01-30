Соболев поделился мнением о "Спартаке"

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Соболев поделился мнением о "Спартаке"

Новичок московского "Спартака" Александр Соболев поделился эмоциями после перехода в столичный клуб.

"Ещё не до конца верю в то, что это происходит со мной, что я перешёл в "Спартак". Выйти на поле, сыграть в футболке с ромбом на груди - большая честь и ответственность. Более титулованной и популярной команды в России просто нет. Сколько раз играл на "Открытие" - всегда поражался поддержке "Спартака", тому, как фанаты заряжали своих футболистов. Теперь мы будем на одной красно-белой стороне!

Впереди много работы, чтобы заслужить уважение болельщиков, оправдать доверие руководства и тренеров. Никогда не получал столько сообщений от болельщиков со словами поддержки. Это очень приятно и сильная мотивация! Вперёд, "Спартак", - написал 22-летний нападающий в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ещё не до конца верю в то, что это происходит со мной, что я перешел в «Спартак». Выйти на поле, сыграть в футболке с ромбом на груди — большая честь и ответственность. Более титулованной и популярной команды в России просто нет. Сколько раз играл на «Открытие» — всегда поражался поддержке «Спартака», тому, как фанаты заряжали своих футболистов. Теперь мы будем на одной красно-белой стороне! Впереди много работы, чтобы заслужить уважение болельщиков, оправдать доверие руководства и тренеров. Никогда не получал столько сообщений от болельщиков со словами поддержки. Это очень приятно и сильная мотивация! Вперед, «Спартак»⚪

Публикация от @ a.sobolev97

Напомним, что "Спартак" арендовал Соболева до конца сезона за 500 тысяч евро с правом выкупа за 4,5 миллиона. За "красно-белых" форвард будет выступать под 77-м номером.

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