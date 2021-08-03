Соболев поделился ожиданиями от матча с "Бенфикой" в Лиге чемпионов

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Соболев поделился ожиданиями от матча с "Бенфикой" в Лиге чемпионовФото: инстаграм Соболева/Автор неизвестен

Форвард сборной России и московского "Спартака" Александр Соболев рассказал о своих ожиданиях от матча с "Бенфикой" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Душа ликует! Сыграть в Лиге чемпионов – это была мечта детства. Очень рад, что завтра предоставится такая возможность, постараюсь показать свою лучшую игру.

Насколько я знаю, на этой стадии нет гимна Лиги чемпионов, а услышать его на поле – это моя мечта. Так что мы обязаны проходить в следующую стадию", – сказал нападающий.

Напомним, что красно-белые сыграют с португальским грандом на своем поле уже завтра, 4 августа.

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