Соболев поделился ожиданиями от матча с "Бенфикой" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм Соболева/Автор неизвестен
Форвард сборной России и московского "Спартака" Александр Соболев рассказал о своих ожиданиях от матча с "Бенфикой" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
"Душа ликует! Сыграть в Лиге чемпионов – это была мечта детства. Очень рад, что завтра предоставится такая возможность, постараюсь показать свою лучшую игру.
Насколько я знаю, на этой стадии нет гимна Лиги чемпионов, а услышать его на поле – это моя мечта. Так что мы обязаны проходить в следующую стадию", – сказал нападающий.
Напомним, что красно-белые сыграют с португальским грандом на своем поле уже завтра, 4 августа.
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|28
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|Морейренсе ФК
|28
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|Боавишта
|28
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|Жил Висенте
|28
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|Пасуш де Феррейра
|28
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|Белененсиш
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