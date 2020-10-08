Соболев поделился впечатлениями от дебютной игры в составе сборной России

Нападающий Александр Соболев высказался по поводу поражения сборной России в товарищеском матче против Швеции (1:2).

Отметим, футболист в этой встрече забил единственный гол.

"Если бы выиграли, ощущения были бы другие. А так гол в концовке, ничего не значащий. Смешанные чувства.

Не могу сказать, почему такие разные таймы получились. Будем разбирать. К сожалению, не успели забить второй гол.

Сейчас была контрольная игра, но неважно от ее статуса, мы во всех матчах играем на победу.

Дзюба поздравил с первым голом за сборную", - сказал Соболев в эфире "Матч премьер".

11 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют с Турцией, 14-го встретятся с Венгрией в рамках Лиги наций.

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