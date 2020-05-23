Соболев поделился впечатлениями от Москвы

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Соболев поделился впечатлениями от Москвы

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев рассказал о своих впечатлениях от жизни в российской столице.

"Москва большая, народу много. Но этого и пробок не замечаю особо. Снял квартиру у стадиона - пять минут ехать. Пока Москва нравится. Большой город, много возможностей", - сказал 23-летний футболист.

Напомним, что "Спартак" арендовал Соболева в конце января, а в середине мая выкупил его за 4,5 миллиона евро.

В составе "красно-белых" форвард отдал 3 ассиста в 4 матчах.

Не пропустите: Кечинов: "Соболев освоится в "Спартаке" и скоро начнёт забивать голы". | http://soccernews.ru
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