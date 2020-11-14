Соболев показал мастер-класс ударов по воротам с отрицательного угла

Форвард московского "Спартака" и сборной России Александр Соболев продемонстрировал на тренировке национальной команды отличную реализацию ударов по воротам с отрицательного угла.

23-летний футболист пробил три раза вышеуказанным способом и во всех случаях попал в створ.

"Нет такого угла, с которого не забил бы Соболев. Мастер", - подписала ролик пресс-служба российской сборной.

Соболев сыграл за сборную 3 матча и забил 1 гол. В воскресенье россияне сыграют с Турцией в рамках 5-го тура Лиги Наций.

Не пропустите: Черчесов выбрал капитана сборной России на матч с Турцией. | http://soccernews.ru