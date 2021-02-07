Соболев получил травму в матче с "Ригой" (видео)

Теги александр соболевспартак москватравмы

Соболев получил травму в матче с "Ригой" (видео)Форвард "Спартака" Александр Соболев получил болезненный удар в колено во время контрольного матча с "Ригой". 

На 8 минуте произошло столкновение россиянина с бразильским защитником рижан Уэсли Натаном. Удар пришелся чуть ниже колена и футболист некоторое время не мог встать. С помощью медперсонала Соболев смог покинуть поле. По сообщению источников, футболист чувствует как "стреляет" колено. Однако, степень серьезности травмы определит обследование. 

В текущем сезоне Соболев забил 5 голов в 12 матчах РПЛ.

Читать также: Тедеско признался в любви к "Спартаку" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" разгромил чемпиона Латвии в товарищеском матче

"Спартак" разгромил чемпиона Латвии в товарищеском матче

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов