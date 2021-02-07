Соболев получил травму в матче с "Ригой" (видео)

Форвард "Спартака" Александр Соболев получил болезненный удар в колено во время контрольного матча с "Ригой".

На 8 минуте произошло столкновение россиянина с бразильским защитником рижан Уэсли Натаном. Удар пришелся чуть ниже колена и футболист некоторое время не мог встать. С помощью медперсонала Соболев смог покинуть поле. По сообщению источников, футболист чувствует как "стреляет" колено. Однако, степень серьезности травмы определит обследование.