"Спартак" назвал предварительный диагноз травмированного Соболева

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"Спартак" назвал предварительный диагноз травмированного СоболеваПо сообщению пресс-службы московского "Спартака", форвард Александр Соболев, замененный в самом начале контрольного матча с "Ригой", может избежать серьезной травмы.

"Во время первичного осмотра Александра Соболева диагностирован ушиб в районе коленного сустава. В ближайшее время нашему форварду предстоит МРТ диагностика", - говорится в заявлении "Спартака".

Напомним, На 8 минуте произошло столкновение россиянина с бразильским защитником рижан Уэсли Натаном. Удар пришелся чуть ниже колена и футболист некоторое время не мог встать. С помощью медперсонала Соболев смог покинуть поле.

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