Соболев пообещал сменить имидж в случае выхода сборной России в полуфинал Евро-2020
Фото РИА Новости
Нападающий московского "Спартака" и сборной России Александр Соболев выразил готовность сделать необычную причёску, если национальной команде удастся дойти до 1/2 финала грядущего Чемпионата Европы.
"Если выйдем в полуфинал Евро, то сделаю причёску как у Роналдо на ЧМ-2002", - сказал игрок "красно-белых".
Напомним, что на групповом этапе континентального первенства сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
Не пропустите: Роналдо извинился за свою причёску на ЧМ-2002. | http://soccernews.ru
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