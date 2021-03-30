Соболев пообещал сменить имидж в случае выхода сборной России в полуфинал Евро-2020

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Нападающий московского "Спартака" и сборной России Александр Соболев выразил готовность сделать необычную причёску, если национальной команде удастся дойти до 1/2 финала грядущего Чемпионата Европы.

"Если выйдем в полуфинал Евро, то сделаю причёску как у Роналдо на ЧМ-2002", - сказал игрок "красно-белых".

Напомним, что на групповом этапе континентального первенства сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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