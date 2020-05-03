Соболев поздравил "Крылья Советов" с днем рождения

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Соболев поздравил "Крылья Советов" с днем рождения

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев, играющий на правах аренды за "Спартак", в инстаграме поздравил самарский клуб.

"С днём рождения, "Крылья Советов", - написал футболист в соцсети.

Сегодня, 3 мая, самарскому клубу исполняется 78 лет.

Соболев перешёл в "Спартак" в январе 2020 года из "Крыльев Советов" на правах аренды.

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