Соболев прокомментировал использование защитника Кутепова в нападении "Спартака"
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев поделился мнением об одном из нововведений главного тренера команды Доменико Тедеско.
Напомним, что немец в последних матчах стал использовать центрального защитника Илью Кутепова на позиции форварда.
"Он ведь мог забить в Сочи. Если бы Понсе мяч не трогал, Кутепов вбил бы его в ворота. Даю ли я ему какие-то советы? Ларссон же сказал, как Златану можно советы давать? Предупредил ли Тедеско об этом заранее или это решение по ходу матча? Честно, я не знаю. С командой не так много сейчас общаюсь. Когда Кутепов вышел первый раз в нападение, я был ещё в Италии. Не сказал бы, что я удивился. Он высокий, мощный, может зацепиться за мяч. Когда он вышел, я подумал, что это верное решение. Мог бы я сыграть центрального защитника? Сыграть-то мог бы, но смотря как", - сказал Соболев.
"Спартак" ушёл на зимний перерыв на третьем месте, победив только в двух матчах из последних семи.
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