Соболев прокомментировал приглашение в сборную России

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев высказался о своём вызове в сборную России вместо травмированного Евгения Луценко.

"Как узнал про вызов? Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад. Конечно, эмоции только положительные", - сказал футболист.

Напомним, что изначально главный тренер сборной Станислав Черчесов не позвал Соболева из-за его конфликта с Артёмом Дзюбой, но позднее форварды помирились.

3 сентября россияне дома сыграют с Сербией, а спустя три дня - в гостях с Венгрией.

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