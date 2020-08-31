Соболев прокомментировал приглашение в сборную России
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев высказался о своём вызове в сборную России вместо травмированного Евгения Луценко.
"Как узнал про вызов? Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад. Конечно, эмоции только положительные", - сказал футболист.
Напомним, что изначально главный тренер сборной Станислав Черчесов не позвал Соболева из-за его конфликта с Артёмом Дзюбой, но позднее форварды помирились.
3 сентября россияне дома сыграют с Сербией, а спустя три дня - в гостях с Венгрией.
Не пропустите: Соболев рассказал о телефонном разговоре с Дзюбой. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 30 августа
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