Соболев прокомментировал приглашение в сборную России

Теги спартак москваалександр соболевроссия

Соболев прокомментировал приглашение в сборную России

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев высказался о своём вызове в сборную России вместо травмированного Евгения Луценко.

"Как узнал про вызов? Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад. Конечно, эмоции только положительные", - сказал футболист.

Напомним, что изначально главный тренер сборной Станислав Черчесов не позвал Соболева из-за его конфликта с Артёмом Дзюбой, но позднее форварды помирились.

3 сентября россияне дома сыграют с Сербией, а спустя три дня - в гостях с Венгрией.

Не пропустите: Соболев рассказал о телефонном разговоре с Дзюбой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Лацио" объявил о продлении контракта с Иммобиле

"Лацио" объявил о продлении контракта с Иммобиле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов