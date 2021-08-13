Соболев прокомментировал продление контракта со "Спартаком"

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Соболев прокомментировал продление контракта со "Спартаком"

Фото твиттер "Спартака"

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев поделился эмоциями после заключения нового соглашения с клубом.

Напомним, что стороны продлили контракт на пять лет, при этом новые условия договора вступят в силу только со следующего года.

"Хочу поблагодарить клуб и руководство за оказанное доверие. Отдельное спасибо говорю болельщикам "Спартака", которые приняли меня и всегда поддерживают, несмотря ни на что. Горд быть частью великого клуба. Вы никогда не увидите меня равнодушным! Я всегда честен, и когда выхожу на поле - будь это две минуты или весь матч, - делаю всё, чтобы помочь команде по максимуму.

Уверен, что в скором времени всё будет ещё лучше и мы станем сильнее! От всей души ещё раз благодарю нашу красно-белую семью за доверие. Обещаю, что всегда буду отдавать всего себя команде. Вперёд, "Спартак", - сказал 24-летний форвард.

Соболев выступает за "Спартак" с января 2020 года, сыграл 42 матча, забил 19 голов и сделал 8 ассистов.

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