Соболев прокомментировал решение "Спартака" выкупить его у "Крыльев Советов"

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев поделился эмоциями после заключения полноценного контракта со столичным клубом.

"Я признателен "Спартаку" за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер. Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли. Буду делать всё возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков. Счастлив присоединиться к великой красно-белой семье!" - цитирует 23-летнего футболиста официальный сайт клуба.

Детали сделки не разглашаются. Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит за игрока 4,5 миллиона евро. По неофициальным данным, контракт форварда с клубом рассчитан на четыре года, зарплата - 1,2 миллиона евро за сезон.

Напомним, что Соболев перешёл в "народную команду" в конце января на правах аренды и сделал 3 ассиста в 4 матчах.

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