Соболев прокомментировал ситуацию в "Спартаке"

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Соболев прокомментировал ситуацию в "Спартаке"Фото: инстаграм Соболева/Автор неизвестен

Форвард московского "Спартака" Александр Соболев прокомментировал ситуацию в команде.

"Я спортсмен, и моя задача – играть в футбол. Я живу футболом! Заговоры не для меня. Да, сейчас не лучшая ситуация у нашей команды, я все прекрасно понимаю, я не показываю игру, которую могу показывать и хотят видеть, команда не показывает игру. Вы думаете, я, мы не переживаем? Я домой прихожу, и жена, ребенок меня не узнают.

Да, повторюсь, я играю не в свой футбол, все ждут от меня голов, яркой игры, этого сейчас нет. Но, выходя на поле, я стараюсь сделать все для победы команды. Я прекрасно понимаю наших болельщиков, они хотят видеть победы команды и хорошую игру... Пока нет ни того, ни другого. Поэтому начинаются претензии к нам, и они оправданы. Я полностью осознаю всю ответственность и серьезность сложившейся ситуации!

Люблю этот клуб и буду биться за эту команду и болельщиков всегда. И я вам могу сказать, что в этой команде нет равнодушных, все отдают себя этой команде, но бывают такие отрезки, и только мы можем решить эти проблемы, все вместе, как один кулак, как одно целое. Вперед, "СПАРТАК"!" – написал Соболев в своем инстаграме.

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