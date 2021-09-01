Соболев прокомментировал слухи о том, что "Спартак" сливает тренера

Фото: инстаграм Соболева/Автор неизвестен

Форвард московского "Спартака" Александр Соболев поделился мыслями о трудном периоде в своей карьере.

– Мы живем в век телеграм-каналов и слухов. Много претензий к тебе лично. Что Соболев накануне матча ходит в рестораны и ночные клубы, пытается с некоторыми партнерами не выкладываться на поле, чтобы сплавить Руя Виторию и вернуть Доменико Тедеско. Какая у тебя реакция на все это, есть ли тут хоть капля правды?

– Начнем с первого – по поводу слухов про ночные клубы и рестораны. Я считаю, что у нас профессиональный спорт, я профессионал, "Спартак" – профессиональный клуб.

И когда люди и журналисты говорят, что я, там, был в ночных клубах – ну, это непрофессионально. Потому что если ты говоришь о таких вещах, должны быть факты, фотографии, еще что-то. А так, услышал от кого-то – ну, это не дело.

У меня есть семья, ребенок, после футбола и чего-то я всегда с ними.

Про рестораны. Я такой же человек, как и все, я могу сходить в ресторан, но опять же, не за день до игры. Из-за заездов это у нас в принципе невозможно: мы тренируемся днем и заезжаем в гостиницу, там ночуем.

Что касается тренера, это просто даже комментировать не хочется. Это полнейший бред, что сливаем тренера. Я не представляю даже, как это делать, не могу комментировать и не буду, – заявил Соболев для "Россия 24".

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