Соболев прокомментировал слухи об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев отреагировал на слухи об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед".

"Уже оформляю визу (смеется). Вообще я ничего об этом не знаю. Это все желтая пресса. Такое невозможно", - заявил Соболев.

В текущем сезоне РПЛ 22-летний Соболев забил 10 голов в 12 матчах и на данный момент он возглавляет гонку бомбардиров.

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