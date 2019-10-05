Соболев прокомментировал слухи об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед"

Теги крылья советовалександр соболевманчестер юнайтед

Соболев прокомментировал слухи об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев отреагировал на слухи об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед".

"Уже оформляю визу (смеется). Вообще я ничего об этом не знаю. Это все желтая пресса. Такое невозможно", - заявил Соболев.

В текущем сезоне РПЛ 22-летний Соболев забил 10 голов в 12 матчах и на данный момент он возглавляет гонку бомбардиров.

Читайте также: "Крылья Советов" отреагировали на слухи об интересе "Манчестер Юнайтед" к Соболеву. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" добыл трудную победу над "Дженоа"

"Милан" добыл трудную победу над "Дженоа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 11 25
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 11 23
3 Ростов Ростов 11 23
4 Краснодар Краснодар 11 23
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 11 23
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 11 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 11 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 11 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов