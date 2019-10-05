Соболев прокомментировал слухи об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед"
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев отреагировал на слухи об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед".
"Уже оформляю визу (смеется). Вообще я ничего об этом не знаю. Это все желтая пресса. Такое невозможно", - заявил Соболев.
В текущем сезоне РПЛ 22-летний Соболев забил 10 голов в 12 матчах и на данный момент он возглавляет гонку бомбардиров.
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