Соболев прокомментировал свою травму

Форвард московского "Спартака" Александр Соболев рассказал о своей травме, из-за которой ему пришлось перенести операцию.

Напомним, что повреждение футболиста стало причиной конфликта между "красно-белыми" и сборной России.

В "Спартаке" считают, что врачи и тренерский штаб национальной команды халатно отнеслись к здоровью нападающего. В сборной говорят, что не знали о серьёзности проблем игрока, поскольку он ни на что не жаловался.

"Меня сейчас интересует только моё здоровье. Операция прошла хорошо, уже восстанавливаюсь - по две тренировки в день у меня. Больше ни о чём не думаю - только о здоровье. Врачи и реабилитологи говорят, что через три-четыре недели буду на поле и смогу уже играть. Честно говоря, вообще не знаю, что пишут и обсуждают в медиа. Уже несколько дней не открывал никакие сайты - только с семьей на связи, и всё. Я вообще СМИ практически не читаю, а уж сейчас после операции вообще мысли совершенно о другом", - заявил Соболев.

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