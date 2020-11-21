Соболев пройдёт обследование в Италии в связи с травмой колена

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в ближайшее время отправится в Рим.

По информации "СЭ", на понедельник у футболиста запланировано обследование в клинике "Вилла Стюарт".

В итальянской столице врачи дадут оценку травме форварда - блокаде коленного сустава.

Ранее сообщалось, что Соболев может пропустить до двух месяцев, если ему потребуется операция.

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