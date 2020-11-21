Соболев пройдёт обследование в Италии в связи с травмой колена
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в ближайшее время отправится в Рим.
По информации "СЭ", на понедельник у футболиста запланировано обследование в клинике "Вилла Стюарт".
В итальянской столице врачи дадут оценку травме форварда - блокаде коленного сустава.
Ранее сообщалось, что Соболев может пропустить до двух месяцев, если ему потребуется операция.
Не пропустите: Павлюченко оценил перспективы Соболева перейти в европейский клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Реал" упустил победу над "Вильярреалом"
-
Семак оценил судейство в матче с "Ахматом"
-
Киевское "Динамо" победило "Ингулец", "Шахтер" не смог выиграть в "Александрии"
-
"Астон Вилла" дома проиграла "Брайтону", упустив шанс выйти на первое место в АПЛ
-
Семак объяснил своё решение назначить капитаном "Зенита" Ловрена вместо Дзюбы
-
Миранчук в запасе "Аталанты" на матч со "Специей"
-
"Бавария" сыграла вничью с "Вердером" и другие результаты 8-го тура Бундеслиги
-
Семак высказался о ничьей с "Ахматом"
-
"Лацио" перед игрой с "Зенитом" победил "Кротоне"
-
"Марсель" готовит новый контракт для Виллаш-Боаша
-
Соболев пройдёт обследование в Италии в связи с травмой колена
-
"Зенит" потерял очки в гостевом матче с "Ахматом"
-
"Леванте" и "Эльче" сыграли вничью в 10-м туре Примеры
-
Джампаоло Паццини объявил о завершении карьеры
-
Сборная России поздравила Джикию с днём рождения
-
"Челси" победил в пятом матче подряд, обыграв "Ньюкасл"
-
Сафонов пропустит матч с "Севильей"
-
Мусаев прокомментировал победу "Краснодара" над "Тамбовом"
-
"Зенит" теряет Оздоева
-
"Интер" лидирует в гонке за Миликом