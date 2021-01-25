Соболев рассказал, как Черчесов парится в бане вместе с игроками сборной России

Нападающий московского "Спартака" и сборной России Александр Соболев признался, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов посещает баню со своими подопечными.

"Как это происходит: в 12:30 - обед, с 13:30 до 16 часов - восстановительные процедуры. Кто-то посещает массаж, кто-то - бассейн. Мы, условно, идём в баню, к нам приходит Станислав Саламович. Парится, делится историями. Главный банщик? Кокорин всё знает. Постоянно ходит в баню, и я с ним", - рассказал Соболев.

Напомним, что форвард "красно-белых" не играет с ноября из-за операции на коленном суставе.

В текущем сезоне 23-летний Соболев сыграл за "Спартак" 13 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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