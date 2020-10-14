Соболев рассказал, как Дзагоев не дал ему автограф

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Соболев рассказал, как Дзагоев не дал ему автограф

Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал, что несколько лет назад полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не дал ему автограф.

"Мы приехали как-то на детский турнир в Москву. Пошли на открытую тренировку сборной. Ребята уже садились в автобус, и мы, дети, просили у всех автографы. Помню, стоял прямо перед Дзагоевым, он раздавал всем автографы: протягиваю листочек, прошу расписаться, а он говорит, в другой раз. И ушел. Не дал мне автограф. Сейчас мы с ним в хороших отношениях, я ему этот случай напомнил, посмеялись", — рассказал Соболев в интервью "Российской газете".

23-летний Соболев выступает за "Спартак" с 2020 года. Всего он провел за московский клуб 24 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2024 года.

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