Соболев рассказал, как "Спартак" прощался с Тедеско

Фото инстаграм Александра Соболева

Форвард московского "Спартака" Александр Соболев раскрыл подробности прощальной вечеринки, посвящённой уходу Доменико Тедеско.

Напомним, что немецкий тренер отказался продлевать контракт с "красно-белыми" и в июне стал свободным агентом.

"На стадионе тренера проводили после "Химок", а после Грозного посидели вместе с руководством в ресторане; через три дня я уехал в сборную. На прощании много говорили - про сезон, про команду, про всех нас; так что это было скорее не прощание, а закрытие сезона, где мы поблагодарили за работу Доменико.

С ним было много хороших моментов - не выделю какой-то отдельно. Узнал от него много слов: когда тренер говорит по-английски, ты незаметно для себя подтягиваешь язык, узнаёшь футбольные термины и понимаешь тренера без переводчика. Правда, сам с учителем ещё не занимаюсь - всё никак не могу начать", - сказал Соболев.

Тедеско возглавлял "Спартак" с октября 2019 года.

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