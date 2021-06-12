Соболев рассказал, как "Спартак" прощался с Тедеско
Фото инстаграм Александра Соболева
Форвард московского "Спартака" Александр Соболев раскрыл подробности прощальной вечеринки, посвящённой уходу Доменико Тедеско.
Напомним, что немецкий тренер отказался продлевать контракт с "красно-белыми" и в июне стал свободным агентом.
"На стадионе тренера проводили после "Химок", а после Грозного посидели вместе с руководством в ресторане; через три дня я уехал в сборную. На прощании много говорили - про сезон, про команду, про всех нас; так что это было скорее не прощание, а закрытие сезона, где мы поблагодарили за работу Доменико.
С ним было много хороших моментов - не выделю какой-то отдельно. Узнал от него много слов: когда тренер говорит по-английски, ты незаметно для себя подтягиваешь язык, узнаёшь футбольные термины и понимаешь тренера без переводчика. Правда, сам с учителем ещё не занимаюсь - всё никак не могу начать", - сказал Соболев.
Тедеско возглавлял "Спартак" с октября 2019 года.
Не пропустите: Тедеско назвал одну из причин своего ухода из "Спартака". | http://soccernews.ru
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