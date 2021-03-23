Соболев рассказал, как в "Спартаке" уговаривают Тедеско остаться
Фото сайт РПЛ
Форвард московского "Спартака" Александр Соболев признался, что наставника "красно-белых" Доменико Тедеско пытаются убедить не покидать команду летом.
Напомним, что по окончании текущего сезона истекает контракт немца с клубом, и тренер в декабре объявил, что не будет его продлевать.
"Хочется ли мне, чтобы Тедеско остался? Конечно, хочется! Да ему все постоянно говорят: "Оставайтесь!". Но вроде он уже точно решил и сказал. Посмотрим... Доменико ведь видит, что мы выкладываемся. Своей игрой показываем ему: мы правда хотим, чтобы он остался.
Зачем он заявил о своём уходе посреди сезона? Он сказал нам это, чтобы быть перед всеми честным, никого не обманывать. Не могу говорить за других, но я больше всего уважаю Тедеско за честность. Ещё - за хорошие тренировки. За эмоции. Он всегда с командой, всегда за нас. Это и на бровке видно. Заведённый, прыгает, кричит", - сказал Соболев.
По итогам 23 туров "Спартак" занимает второе место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 4 очка.
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