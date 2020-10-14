Соболев рассказал о настроении форварда Александра Кокорина

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Соболев рассказал о настроении форварда Александра Кокорина

Форвард "Спартака" Александр Соболев рассказал о состоянии нападающего Александра Кокорина, который восстанавливается после травмы.

29-летний игрок перешел в московский клуб летом 2020 года, однако из-за частых травм провел пока мало времени на поле.

"Ну а какое тут может быть настроение. Он очень переживает, на самом деле. Хочет скорее начать полноценно играть, помогать команде.

Такие вещи не особо обсуждают. Честно говоря, лишний раз лучше не дергать человека, не лезть с вопросами. И так настроение никакое. Тут остается только поддерживать", - цитирует Соболева "Российская газета".

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