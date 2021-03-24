Соболев рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА

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Соболев рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал, что несколько лет назад его не взяли в "Локомотив" и ЦСКА.

"Я всегда верил в эту мечту - играть в футбол. И не сдавался. Многие наши ребята уезжали из Барнаула в "Локомотив", "Краснодар", другие хорошие академии, а меня никуда не брали. Не считали перспективным. Я был на всех возможных просмотрах - в "Локомотиве", ЦСКА. Везде был отказ. Мне уже к тому времени исполнилось 16", – приводит слова Соболева "Спорт-Экспресс".

Соболев перешел в "Спартак" в январе 2020 года из "Крыльев Советов" за 500 тысяч евро. Спустя полгода московский клуб выкупил трансфер форварда за 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне 24-летний Соболев провел за "красно-белых" 18 матчей, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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