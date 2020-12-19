Соболев рассказал о процессе восстановления после травмы
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев уточнил, когда стоит ожидать его возвращение в строй.
"С первого дня сборов начну тренироваться в общей группе. Это моя первая операция и, надеюсь, последняя. В понедельник у меня была операция, а во вторник уже две тренировки. Уже начал бегать. Я провёл в Италии две недели, но тренировался не так, как в клубе", - рассказал 23-летний футболист.
23 ноября Соболев перенёс операцию в связи с блокадой коленного сустава. На поле он не появляется с 12 ноября.
В текущем сезоне форвард провёл за "Спартак" 13 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.
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