Соболев рассказал о процессе восстановления после травмы

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев уточнил, когда стоит ожидать его возвращение в строй.

"С первого дня сборов начну тренироваться в общей группе. Это моя первая операция и, надеюсь, последняя. В понедельник у меня была операция, а во вторник уже две тренировки. Уже начал бегать. Я провёл в Италии две недели, но тренировался не так, как в клубе", - рассказал 23-летний футболист.

23 ноября Соболев перенёс операцию в связи с блокадой коленного сустава. На поле он не появляется с 12 ноября.

В текущем сезоне форвард провёл за "Спартак" 13 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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