Соболев рассказал о своём отношении к сравнениям с Дзюбой

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев признался, что ему не нравятся сравнения с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой.

"К Дзюбе я никак не отношусь, нейтрально. Мне не нравится, что меня сравнивают с ним в игровом плане, мне кажется, что мы с ним разные футболисты. Я не такой высокий, как кажется. На всех сайтах пишут, что 1 метр и 95 сантиметров, а на самом деле 1 метр и 91 сантиметр.

Дзюба не поддержал Кокорина после истории с "Кофеманией"? Никто не говорил, что нужно сказать какие-то слова, что кто-то невиновен или что-то в таком духе. Нужно было сказать хоть что-то. Хороший друг поддержал бы.

Если бы я расставлял в порядке от худшего к лучшему в тройке Дзюба, Кокорин и Соболев, поставил бы так: Дзюба, он сейчас лучший в плане статистики и по игре, потом Кокора, а потом я. Но они уже старичики, если смотреть в будущее, дальше будет видно, как сложится", - сказал 23-летний футболист.

В текущем сезоне Соболев забил 10 мячей и сделал 6 ассистов в 23 играх в составе "Спартака" и "Крыльев Советов". В активе Дзюбы 15 голов и 12 результативных передач в 28 матчах за "Зенит".

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