Соболев рассказал о своем переходе в "Спартак"

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Соболев рассказал о своем переходе в "Спартак"

Форвард "Спартака" Александр Соболев рассказал, как проходил его переход в московский клуб.

"Об интересе "Спартака" узнал уже после сбора "Крыльев Советов". Прибыл в Москву, со мной связался агент и сказал: "есть предложение от "Спартака", переговоры в продвинутой стадии. Я дал свое согласие на трансфер. После чего поговорил с Томасом Цорном.

У меня также был вариант с АПЛ. Ждал новостей, однако ничего не решилось. Кто именно интересовался? "Кристал Пэлас" и еще какой-то клуб.

Агент также мне говорил о "Динамо" и ЦСКА. Но со мной никто не связывался. Поэтому все осталось на уровне слухов", - заявил Соболев.

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