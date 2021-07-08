Соболев рассказал о своём состоянии после Евро-2020

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Форвард московского "Спартака" Александр Соболев поделился впечатлениями от возобновления тренировок с командой.

"Пять-шесть дней после Евро отдыхал, а потом уже хотелось поскорее вернуться в "Спартак" и начать тренироваться. Ждал встречи с ребятами и знакомства с новым тренером. Всё прошло отлично. Как и обещали те, кто прошёл два сбора, много игровых заданий, футбола. Мне понравилось!

Физически на Евро я сильно не устал, потому что сыграл мало. А вот морально отдохнуть было нужно. Поэтому первые дни вообще не брал в руки телефон, чтобы "перезагрузиться". На пятый или шестой день почувствовал, что соскучился по команде и готов вернуться.

После занятия главный тренер подозвал меня, Зобнина и Джикию. Объяснил, что поначалу будет тяжеловато, но через несколько дней всё должно быть нормально: подтянемся к остальным. Впереди интересный сезон. Сколько я забью - второй вопрос. Главное желание - завоевать титул и поднять трофей над головой", - сказал Соболев.

В прошлом сезоне нападающий сыграл за "Спартак" 24 матча, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.

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