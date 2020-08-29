Соболев рассказал о телефонном разговоре с Дзюбой

Теги спартак москвазенит санкт-петербургалександр соболевартём дзюбароссия

Соболев рассказал о телефонном разговоре с Дзюбой

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев поведал об обстоятельствах своего разговора с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой.

Напомним, что между футболистами были разногласия, что послужило невызову игрока "красно-белых" в сборную России.

"Мы с ним созвонились. Некорректно будет говорить, какой именно был разговор, но у нас были какие-то недопонимания, мы полностью их решили. Сейчас никаких проблем нет. Номера Дзюбы у меня не было. Я спросил его у Джикии, он мне скинул его номер. Я ему позвонил перед игрой с "Ротором", где-то за два часа, он не взял трубку. Я ему написал, что это Соболев, перезвони, как сможешь. Потом он мне позвонил, я готовился к игре и не увидел. Я ему написал, чтобы он позвонил мне после своей игры. Он мне пожелал удачи, я ему пожелал тоже удачи. После игры мы списались и договорились созвониться", - рассказал Соболев.

Не пропустите: Черчесов прокомментировал завершение конфликта между Соболевым и Дзюбой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси решил покинуть "Барселону" ещё в июле

Месси решил покинуть "Барселону" ещё в июле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов