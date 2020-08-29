Соболев рассказал о телефонном разговоре с Дзюбой

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев поведал об обстоятельствах своего разговора с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой.

Напомним, что между футболистами были разногласия, что послужило невызову игрока "красно-белых" в сборную России.

"Мы с ним созвонились. Некорректно будет говорить, какой именно был разговор, но у нас были какие-то недопонимания, мы полностью их решили. Сейчас никаких проблем нет. Номера Дзюбы у меня не было. Я спросил его у Джикии, он мне скинул его номер. Я ему позвонил перед игрой с "Ротором", где-то за два часа, он не взял трубку. Я ему написал, что это Соболев, перезвони, как сможешь. Потом он мне позвонил, я готовился к игре и не увидел. Я ему написал, чтобы он позвонил мне после своей игры. Он мне пожелал удачи, я ему пожелал тоже удачи. После игры мы списались и договорились созвониться", - рассказал Соболев.

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