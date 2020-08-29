Соболев рассказал о телефонном разговоре с Дзюбой
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев поведал об обстоятельствах своего разговора с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой.
Напомним, что между футболистами были разногласия, что послужило невызову игрока "красно-белых" в сборную России.
"Мы с ним созвонились. Некорректно будет говорить, какой именно был разговор, но у нас были какие-то недопонимания, мы полностью их решили. Сейчас никаких проблем нет. Номера Дзюбы у меня не было. Я спросил его у Джикии, он мне скинул его номер. Я ему позвонил перед игрой с "Ротором", где-то за два часа, он не взял трубку. Я ему написал, что это Соболев, перезвони, как сможешь. Потом он мне позвонил, я готовился к игре и не увидел. Я ему написал, чтобы он позвонил мне после своей игры. Он мне пожелал удачи, я ему пожелал тоже удачи. После игры мы списались и договорились созвониться", - рассказал Соболев.
Не пропустите: Черчесов прокомментировал завершение конфликта между Соболевым и Дзюбой. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Соболев оценил шансы "Спартака" выиграть РПЛ в этом сезоне
-
"Челси" предложил "Милану" совершить обмен вратарями
-
3
Месси решил покинуть "Барселону" ещё в июле
-
Кавани отказал "Ювентусу": названа причина
-
Три игрока "Барселоны" досрочно приступили к тренировкам
-
Форвард ЦСКА Шкурин отказался приезжать в Беларусь до ухода Лукашенко с поста президента
-
Валеро объявил об уходе из "Интера"
-
Геркус прокомментировал возможный переход Миранчука в "Аталанту"
-
Хавбек "Лиона" заразился коронавирусом
-
1
Гвардиола и Агуэро уговаривают Месси перейти в "Манчестер Сити"
-
"Челси" озвучил "Интеру" стоимость Канте
-
Брейтуэйт может остаться в "Барселоне"
-
Соболев рассказал о телефонном разговоре с Дзюбой
-
В "Локомотиве" прокомментировали слухи об уходе Миранчука в "Аталанту"
-
1
СМИ: Гвардиола прилетел в Барселону на встречу с Месси
-
"Ювентус" выбирает между двумя звёздными форвардами
-
Депай хочет уйти из "Лиона"
-
4
Каррагер: "Месси не сделает "Манчестер Сити" непобедимым"
-
"Атлетико" нацелился на Луиса Суареса
-
Мане отказал "Манчестер Юнайтед" из-за ван Гала
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22