Соболев рассказал об амбициях "Спартака" на вторую часть сезона РПЛ

Фото инстаграм Александра Соболева

Форвард московского "Спартака" Александр Соболев порассуждал о том, можно ли сейчас считать "красно-белых" претендентом на чемпионство.

Столичная команда идёт на девятом месте в таблице РПЛ после 18 туров, отставая от лидирующего "Зенита" на 15 очков.

"Непростой вопрос, на самом деле. Если вспоминать прошлый сезон: какое отставание было у "Локомотива" от второго места, а они весной почти всё выиграли. Мы, конечно, верим в чемпионство – каждый из нас. Но если смотреть на реалии, это будет очень тяжело. Я надеюсь, что мы попадём в двойку, чтобы играть в Лиге Чемпионов. Не могу сказать, что мы будем чемпионами, потому что отставание очень большое. Но приложим все усилия в борьбе за второе место. А если выиграем все матчи – почему бы не стать и чемпионами", - сказал Соболев.

В текущем сезоне нападающий сыграл за "Спартак" 23 матча, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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